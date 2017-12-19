Hükümet, gelen bazı şikayetler ve performans değerlendirmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından çoğu DBP'nin seçimle kazandığı belediyelere atanan kayyumları incelemeye aldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AKP içinde yapılan toplantılarda, zaman zaman kayyum belediyelerine yönelik şikâyetlerin gündeme gelmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, bu belediyelerin performansını ölçmek için mülkiye müfettişleri gönderdi. Seçimle kazanılan ancak daha sonra çeşitli sebeplerle kayyum atanan 93 belediyeyle ilgili rapor hazırlandı. Bu çalışmanın ardından 9 kayyum belediye başkanı değiştirildi. Ayrıca bakanlık, kayyum belediyelerinin performansını arttırmak ve eksiklerini gidermek için yeni bir süreç başlattı.



'YOLSUZLUK YOK' İDDİASI



Hükümet kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:



“İçişleri Bakanlığı’nın raporlarından yola çıkarak, bu belediyelere ziyaretler yapılıyor. Raporlar daha çok hizmetlere yönelik başlıklardan oluşuyor. Altyapı hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar, kayyumların yaptığı çalışmalar yer aldı. Bu aşamada yolsuzluk, usulsüzlük gibi bir saptama yok. Ancak nelere öncelik vermeleri gerektiğine ilişkin uyarılar yapılıyor. Belediyelerdeki eksiklikler, ihtiyaçlar, vatandaşların beklentilerinin yerine getirilip getirilmediği, memnuniyetlerine bakılıyor. Bir nevi performans değerlendirmesi denilebilir. Moral ve motivasyon sağlanmaya ihtiyaç olabiliyor. Vatandaşla iletişimleri zayıf olabiliyor. Bu konunun önemine vurgu yapmak için toplantılar yapılıyor.”



'9 KAYYUM YOLSUZLUK YÜZÜNDEN GÖREVDEN ALINDI'

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, kayyum atanan belediyelerle ilgili olarak yolsuzluk iddialarını gündeme getirmişti. Sonrasında yerel basında görevden alınan 9 kayyumun, müfettiş incelemelerinin ardından işine son verilmesinin sebebinin yolsuzluk olduğu ifade edilmişti.



Görevden alınan 9 kayyumun atandıkları yer ve isimleri şöyle:



Şırnak Cizre Belediyesi kayyumu Ahmet Adanur, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi kayyumu Mustafa Kılıç, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi kayyumu Mehmet Özel, Muş Malazgirt Belediyesi kayyumu Soner Kırlı, Van Muradiye Belediyesi kayyumu Fatih Çelikel, Van Bahçesaray kayyumu Serhat Karabektaş, Hakkari Çukurca Belediyesi kayyumu Mehmet Mut, Hakkari Şemdinli Belediyesi kayyumu Muhammet Fuat Türkman, Elazığ Karakoçan Belediyesi kayyumu Cemil Sarıoğlu.



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