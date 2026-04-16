İçişleri Bakanlığı: 'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki eğitim kurumlarında meydana gelen silahlı saldırı olayları üzerine alınan yeni güvenlik kararlarına ve devam eden soruşturmalara ilişkin resmi bir bilgilendirme yaptı. Devletin ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahada olduğunun altı çizilen açıklamada, ülke genelindeki okullarda uygulanan güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

DÖRT BAKANLIKTAN ORTAK MÜDAHALE

İlgili bakanlıkların eş güdümüyle yürütülen güvenlik, adli, idari ve rehabilitasyon çalışmalarının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye ve polis başmüfettişlerinin görevlendirildiği olaylara dair sürece ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda meydana gelen silahlı saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailelerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Süreç; güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye ve polis başmüfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Adli süreç, Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda hassasiyetle sürdürülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız da dört başmüfettişle idari inceleme sürecini başlatmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, saldırıdan etkilenen yavrularımızın ve ailelerinin rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütecektir"

Sabah saat 09.00'da valiler ve güvenlik güçlerinin il temsilcileriyle çevrim içi ortamda bir araya gelineceği belirtilen açıklamada, gerçekleştirilecek toplantının çerçevesi şu sözlerle aktarıldı:

"Sabah saat 09.00’da, valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il millî eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıda, okullarımızın ve çevresinin güvenliğine yönelik tedbirleri bütün boyutlarıyla ele alacak, gerekli adımları süratle hayata geçireceğiz. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktayız"

SİBER DEVRİYELER 7/24 İZ SÜRÜYOR

Bakanlık, sahada artırılan fiziki güvenlik önlemlerinin yanı sıra dijital platformlarda da denetimlerin sıklaştırıldığını bildirdi. Özellike sosyal medya üzerinden yürütülen provokasyon ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı adli süreçlerin hızla işletildiği vurgulanarak, "Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız tüm birimleriyle azami gayret göstermektedir. Okullarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Sosyal medyada siber devriye çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Devletimiz güçlüdür. Kurumlarımız eş güdüm içindedir" denildi.