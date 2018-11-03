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Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Silopi'deki Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da yapılan operasyonlarda biri sağ, 17'si ölü olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklama şöyle;
Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 2 Kasım'da başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan 8 terörist, silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Şırnak ili genelinde, 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1'i sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi. 

Şırnak Güçlükonak'ta 31 Ekim'de ölü olarak ele geçirilen Kemal Bagok kod adlı Lokman Genç'in 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit'te 8 askerimizin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın faillerinden olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #silopi
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