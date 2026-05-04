İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı açıklandı

Bakanlık açıklamasında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşılan verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen tüm gönüllü geri dönüşleri kapsadığı belirtildi. Bu çerçevede; 2016 yılından bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ayrılan Suriyeli sayısı 1.407.568 olarak açıklandı.

GÜNCEL VERİLER VE 8 ARALIK SONRASI SÜREÇ

Göç İdaresi Başkanlığı'nın en güncel kayıtlarına göre Türkiye'deki sığınmacı hareketliliği şu şekilde seyrediyor:

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı: 2.280.542

8 Aralık 2024 Sonrası Geri Dönüşler: Bölgedeki siyasi değişimlerin ardından 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedildi.

ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine de atıfta bulunulan açıklamada, 8 Aralık 2024’ten itibaren bölge genelinde toplam 1.630.874 Suriyelinin ülkesine döndüğü tahmin ediliyor. Bu geri dönüşlerin merkez üssü ise Türkiye oldu. Verilere göre;

Türkiye'den gidenlerin sayısı: 639.995 (BMMYK tahmini analizlere göre)

"VERİLERİN KIYASLANMASI YANILTICIDIR"

Bakanlık, farklı dönemlere ait istatistiklerin aynı dönemin verisiymiş gibi gösterilmesinin gerçeklikten uzak olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Farklı tarihlere ait verilerin kıyaslanarak haberleştirilmesi yanıltıcı bir yaklaşımdır. Paylaşılan veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve çeşitli veri kaynaklarının analiziyle elde edilmektedir" ifadelerine yer verildi.