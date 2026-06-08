İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı
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Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında idari süreç işletildi. İçişleri Bakanlığı, Duman'ın uygulanan geçici tedbir kararı doğrultusunda görevinden el çektirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme, bakanlığın NSosyal hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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