İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu görevden uzaklaştırdı

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hakkındaki rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu görevden uzaklaştırdı
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İçişleri Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladığı basın açıklamasında, Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı görevinden el çektirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.''

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