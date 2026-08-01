İçişleri Bakanlığı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın hakkında açılan "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları soruşturması nedeniyle geçici tedbir uygulanarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır"