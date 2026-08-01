İçişleri Bakanlığı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkındaki rüşvet, irtikap ve örgüt kurma soruşturması kapsamında mahkemece tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın hakkında açılan "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları soruşturması nedeniyle geçici tedbir uygulanarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır"

Çakmak gazı faciası! Park halindeki otomobil bomba gibi patladıÇakmak gazı faciası! Park halindeki otomobil bomba gibi patladıYurt
İstanbul 2 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 2 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
Üsküdar
Günün Manşetleri
Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
260 yangından 258'i kontrol altında
3 ayda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı
Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor
Denizli merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu
Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı
Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu... Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar!
Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi