İçişleri Bakanlığı: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "Rüşvet Vermek" suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanlığı, Adana ili Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.''

