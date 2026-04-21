İçişleri Bakanlığı: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "Rüşvet Vermek" suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.''