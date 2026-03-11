İçişleri Bakanlığı’nda yeni dönem: Artık operasyon haberi ve suç skoru paylaşımları sınırlandırılacak!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlığın güvenlik politikalarında köklü bir strateji değişikliğine gittiğini açıkladı. “Yeni Güvenlik Mimarisi” olarak adlandırılan bu yaklaşımla, suçla mücadelede sadece sonuçların değil, suçu doğuran sosyal ve yapısal faktörlerin de hedef alınacağı bildirildi.

SUÇUN KAYNAĞINA İNİLECEK

Bakan Çiftçi, yeni çalışma yöntemlerinin daha bütüncül bir anlayışa dayanacağını belirtti. Kalıcı güvenlik için çok yönlü bir yaklaşımın zorunlu olduğunu vurgulayan Çiftçi, suçun üretildiği zemin ortadan kaldırılmadan kalıcı çözüme ulaşılamayacağının altını çizdi. Çiftçi, bu yeni stratejiyi şu sözlerle ifade etti: “Suçun sadece sonuçlarıyla değil; hangi boşluklardan beslendiği, nasıl kurulduğu, aktörleri ve araçları nasıl kullandığı ile ilgili meselelere odaklanacağız”

GÜNE OPERASYON HABERLERİYLE BAŞLANMAYACAK

İçişleri Bakanlığı'nın yeni döneminde iletişim stratejisi de değişiyor. Kamuoyunun güne operasyon haberleriyle başlamasının artık hedeflenmediğini aktaran Çiftçi, çok önemli ve kritik olaylar dışında sosyal medya üzerinden yapılan “suç skoru” paylaşımlarının sınırlandırılacağını duyurdu.

Yeni güvenlik anlayışı kapsamında karakolların yapısı da vatandaş odaklı bir yaklaşımla yeniden şekilleniyor. Vatandaşların inancına veya düşüncesine bakılmaksızın sorunlarının çözümünün öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, karakolların bir "çözüm kapısı" olarak görülmesi için çalışacaklarını belirtti. Çiftçi, “Hedefimiz çok net: Kurumlarımızın kapısından içeri giren her vatandaşın ‘Ben burada derdimin çözümünü bulacağım’ inancıyla ayrılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan okul içi şiddet olayları da "Yeni Güvenlik Mimarisi"nin temel başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile doğrudan koordinasyon halinde çalışacağı açıklandı. Çocukların suçun öznesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çiftçi, “Suça sürüklenen çocuklarımızın suçun ve şiddetin doğrudan öznesi olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Suça iten sebepleri ortadan kaldırmadan sorunun çözülmesi mümkün değil” dedi.

MEDYAYA ÇAĞRI YAPTI

Çocukları suçtan uzak tutma sürecinin ailede başlayıp eğitim hayatında devam ettiğini hatırlatan Çiftçi, bu aşamada medya ve dizi-film sektörünün de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Çeteleşme ve organize suç faaliyetlerinde ise emniyet güçleri ile yargının kararlılıkla devreye gireceği bildirildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı sahadaki tedbirleri artırırken, Adalet Bakanlığı'nın da gerekli yasal altyapı üzerinde çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Öte yandan Bakan Çiftçi, okullardaki fiziki güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve belirlenen bazı okullarda özel güvenlik personelinin de görevlendirileceğini sözlerine ekledi.