İçişleri Bakanlığı'ndan 15 ilde dev siber operasyon! 93 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince operasyonlar düzenlendi. 15 ilde gerçekleştirilen operasyonların "dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yapıldığı bildirildi.

Araçlara, taşınmazlara ve dijital materyallere el konuldu

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93’ü tutuklanırken, 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza da el konuldu.

Yapay zeka destekli takiple binlerce hesap tespit edildi

Yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 529, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 119, evraksız motorlu taşıt satışına yönelik 116, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 60, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 306, siber trafik suçlarına yönelik 167 olmak üzere toplam bin 297 hesap ve şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise toplam 646 hesap ve şahıs belirlendi.

Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik yapılan incelemelerde toplam 4 bin 17 hesap ve şahıs tespit edilirken, yürütülen işlemler neticesinde 1721 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.