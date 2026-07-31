İçişleri Bakanlığı'ndan 52 ilde sosyal medya operasyonu: 216 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde 52 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda güvenlik güçleri, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini öven, propagandasını yapan ve suç işlemeye teşvik edici içerikler paylaşan hesapları tespit ederek harekete geçti.

DİJİTAL ALEMDE TETİKÇİ ARAYIŞI VE ELEMAN KAZANDIRMA ÇABASI

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanan 216 şüphelinin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar aracılığıyla "tetikçi" temin etmeye ya da bizzat tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları saptandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Şahısların bu paylaşımlarla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları anlaşıldı. Aynı zamanda suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak isteyen kişilerin, dijital platformları bir araç olarak kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Sürece dair bilgi paylaşımında bulunan Ardahan Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada 52 ilde "Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan" şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise kurumların ortaklaşa yürüttüğü başarılı operasyonun ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada sürecin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"