İçişleri Bakanlığı'ndan Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına soruşturma

Kamuoyuna yansıyan gözaltı sürecine dair şikayetler idari bir incelemenin konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddiaları aydınlatmak amacıyla mülkiye ve polis müfettişlerini görevlendirerek resmi bir soruşturma süreci başlattı. Yürütülecek olan bu soruşturma kapsamında, uygulandığı öne sürülen prosedürlerin hukuki, idari ve teknik boyutları şeffaf bir biçimde ele alınacak.

İSTANBUL EMNİYETİ DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Soruşturmanın merkezinde yer alan iddialar, daha önce İstanbul Emniyeti tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Ancak meselenin kamuoyunda tartışılmaya devam etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı doğrudan devreye girdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir."