İçişleri Bakanlığı'ndan Girne açıklarındaki gemi için açıklama: Çok sayıda ekip görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında su alan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında basın açıklaması yayımladı. Bakanlık, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığını ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alındığını bildirdi.

GEMİDE 259 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT VARDI

Açıklamada, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu ifade edilirken, ihbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsurunun görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.