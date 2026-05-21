İçişleri Bakanlığı'ndan 'HAYAT 112 ACİL' uygulaması: 10 saniyede dijital ihbar dönemi başlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen lansman programında gazetecilerle bir araya gelerek yeni nesil dijital dilekçe uygulamasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın da katılım sağladığı tanıtım toplantısında, yeni mobil uygulamanın getirdiği teknolojik yenilikler anlatıldı.

Bakanlığın kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve bugün itibarıyla aktifleşen uygulama, İçişleri Bakanlığının farklı alanlardaki tüm mobil servislerini tek bir çatı altında birleştiriyor. Lansmanda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz uygulamamız Android ve IOS sisteminde yer alacak. E-Devlet üzerinden olması dijital dilekçe niteliğinde olacak." ifadelerini kullandı.

ADRES BULAMAMA PANİĞİ TARİHE KARIŞIYOR

Android ve Apple uygulama marketlerinden indirilebilen sisteme, e-Devlet şifresiyle giriş yapılabiliyor. 112'nin sadece bir telefon hattı olmaktan çıkarılarak akıllı bir platforma dönüştürüldüğünü vurgulayan Bakan Çiftçi, bu yeni dijital kalkanın vizyonunu şu sözlerle aktardı: "Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşması. Geçmişte tüm acil çağrı numaralarını 112 çatısı altında toplayarak ülkemizde tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştık. Bugün bu başarıyı vizyoner bir adımla taçlandırıyor ve yeni nesil dijital kalkanımız 'HAYAT 112 Acil' uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz. Bu sistemle 112'yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık; fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık"

Sistemin en hayati özelliklerinden biri olan "İlk Yardım İhbar" modülü, kriz anlarında yaşanan adres tarifi karmaşasını bitiriyor. Çiftçi, uygulamanın teknik altyapısını ve kullanım kolaylığını "e-Devlet bilgilerinizle güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamamızın en hayati bölümü olan 'İlk Yardım İhbar' ile kriz anlarındaki adres tarif etme telaşını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tek tuşla kendi hassas konumunuza veya sisteme kaydettiğiniz sevdiklerinizin adresine saniyeler içinde yardım çağırabileceksiniz. İhbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerimizin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesini ve en doğru donanımla size ulaşmasını sağlayabilirsiniz" ifadeleriyle detaylandırdı.

SOKAKTAKİ KAVGA VE ŞÜPHELİ DURUMLAR ANINDA MERKEZDE

Uygulama, sadece sağlık aciliyetleri için değil, asayiş olayları için de hızlı bir ihbar kanalı oluşturuyor. Meydana gelen bir kavga, hırsızlık veya şüpheli durum saniyeler içinde güvenlik güçlerine bildirilebiliyor. Konum entegrasyonuna dikkat çeken Çiftçi, "Hassas konumunuz anında merkezimize düşecek ve güvenlik güçlerimiz hızla olay yerine intikal edecektir" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN 'ENKAZ ALTINDAYIM' BUTONU

HAYAT 112 Acil uygulaması, Türkiye'nin deprem gerçeği göz önüne alınarak doğal afetlere karşı özel bir uyarı mekanizması da barındırıyor. Afet anlarında hayati önem taşıyan bu modülün işlevselliği hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "Olası bir doğal afette enkaz altındayım ve mahsur kaldım diyerek uyarıda bulunacak. Doğal afet sonrasında hasar tespit talebi, diğer durumlar, barınma vb. talepler saniyelerin içinde uygulamadan hayati önem taşıdığı kriz anlarında, ihbarlarınız konumunuzla birlikte merkezimize anında ulaşmakta ve ekiplerimiz hızla sevk edilmektedir"

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK 'OKUL ACİL' KALKANI

Yeni portalın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise eğitimciler için hazırlanan 'Okul Acil' modülü oldu. Öğretmenler, yalnızca görevli oldukları okul sınırları içerisindeyken bu acil yardım butonunu kullanabilecek. Birden fazla okulda görev yapan eğitimciler ise bulundukları okulu sistem üzerinden seçerek ihbarda bulunabilecekler.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı bir tedbir olarak geliştirilen bu modülün önemini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Sistemin en önemli özelliği; öğretmenlerimizin bu acil yardım butonunu yalnızca görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek olmasıdır. Okullarımızdaki olası bir şiddet veya güvenlik krizinde, buradan yapılan çağrı merkezimize anında 'çok acil' koduyla düşecek ve güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde o okula intikal edecektir. Öğretmenlerimizi okullarda görevli olduğu esnada kullanabilecek. Okul dışında acil butonunu kullanamayacak. Öğretmen birden fazla okulda görevliyse hangi okulda acil durum varsa onu seçerek uygulamadan ihbar edebilecek. Urfa ve Maraş saldırısından sonra adımlar atacağımızı söylemiştik. Okullarda alınacak güvenlik tedbirleri açısından bu uygulama en önemli aşamalardan birini teşkil etmektedir" dedi.

KADES'TE AKILLI SAAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kadın Destek Uygulaması (KADES), yeni portalın içerisinde yerini alırken, teknolojik bir güncellemeyle donatıldı. Sistemin akıllı saatlerle uyumlu hale getirildiğini açıklayan Bakan Çiftçi, kriz anlarında saniyelerin önemine dikkat çekerek uygulamanın işleyişini şu sözlerle anlattı: "Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'Hayat 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile; sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz"

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN TEK TUŞLA FOTOĞRAFLI İHBAR

Toplumda tartışma konusu olan sahipsiz sokak hayvanları meselesi de uygulamanın hedefleri arasına eklendi. Vatandaşlar artık tehlike arz eden veya yaralı durumdaki başıboş hayvanları fotoğraflı olarak sisteme bildirebilecek. Valilikler ve belediyeler koordinasyonunda yürütülecek sürece değinen Çiftçi, kurumun bu konudaki amacını şu ifadelerle açıkladı: "Haklı bir hassasiyet konusu olan sahipsiz sokak hayvanları hususunu da bu uygulamamız üzerinden çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Yaralı hayvanların yanı sıra, sokaklarımızda tehlike oluşturabilecek başıboş hayvanları da tek tuşla merkezimize bildirebileceksiniz. Valiliklerimiz ve Belediyelerimiz koordinasyonunda, bu hayvanlar sokaklardan güvenle alınarak modern barınaklara yerleştirilecektir. Amacımız nettir: Sokaklarımızı başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale getirmek ve sahipsiz canlılara uygun barınaklarda yaşamasını sağlamak istiyoruz"

Sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalardaki son istatistikler de paylaşıldı. Toplama sürecinin hem vatandaş güvenliği hem de hayvan sağlığı için önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "81 ilde sokak hayvanı toplama oranı yüzde 81 oldu. Barınaklara alınmamış yüzde 19’luk bir kısım kaldı. Geri kalan yüzde 21’lik süreç devam ediyor. Toplama süreci hem vatandaşlarımız güvenliği hem de sokak hayvanlarının sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. Sokak hayvanlarının barınaklarda bakımlarının yapılması ihtiyaç varsa tedavi edilmesi oldukça önemlidir" dedi.

ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI 'UYUMA'

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında daha önce bağımsız olarak kullanılan 'UYUMA' uygulamasının altyapısı da 'Hayat 112 Acil' çatısı altına taşındı. İhbarcıların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımız tanık olduğu uyuşturucu olaylarına ilişkin ihbarları ve şüpheli durumları, yeni uygulamamız üzerinden kolluk kuvvetlerimize fotoğraf ve video destekli şekilde hızlı ve güvenli olarak iletebileceklerdir. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak olup hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir. Sizlerin desteğiyle zehir tacirlerine göz açtırmamaya, uyuşturucuyla sokak kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

KAZALAR İÇİN ANINDA DOĞRU EKİP GİDECEK

Uygulamanın trafik kazalarında can kaybını en aza indirmeyi hedefleyen bir diğer özelliği ise kazanın şiddetini merkeze görsel olarak iletebilmesi. Sisteme yüklenen fotoğraf ve videoların sigorta şirketleri veya hasar tespiti için kullanılmayacağını belirten Bakan Çiftçi, "Artık şahit olduğunuz veya yaşadığınız kazaları; konum, fotoğraf ve video ekleyerek anlık merkezimize bildirebileceksiniz. Burada çok hayati bir hususun altını çizmek istiyorum: Sisteme yüklediğiniz bu görseller, sigorta işlemi veya hasar tespiti için değildir. Tek amacımız; kazanın şiddetini ve araçta sıkışma olup olmadığını, saniyeler içinde analiz ederek, olay yerine en doğru ekibi, en uygun teçhizatla yönlendirmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin detaylarını paylaştığı mobil uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri yangın ihbarlarındaki yeni ayrım oldu. Sistemin ayrıca terör, kaçakçılık, düzensiz göçmen hareketliliği, cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin büyük önem taşıdığı kritik durumlar için özel olarak tasarlanmış bir "Diğer İhbarlar" menüsü barındırdığı bildirildi.

YANGININ TÜRÜNE GÖRE ANINDA DOĞRU BİRİME MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bildirimlerin "Orman" ve "Bina İçi" şeklinde iki ayrı başlıkta yapılacağını belirten Çiftçi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Uygulamamızda 'Orman' ve 'Bina İçi' yangın ihbarlarını birbirinden ayırdık. Bu sayede çağrınız zaman kaybetmeden doğrudan İtfaiyemize veya Orman teşkilatımıza ulaşıyor. Göndereceğiniz hassas konum ve fotoğraflarla ekiplerimiz yangının boyutunu yola çıkmadan analiz ediyor; en doğru teçhizatla, en kısa sürede müdahale ederek olası faciaların ve kayıpların önüne geçiyor"

İHBARCILARIN KİMLİĞİ DEVLET GÜVENCESİNDE GİZLİ TUTULACAK

Uygulama üzerinden yapılan bildirimlerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) esas alınarak vatandaşların güvenlik endişesi taşımasının önüne geçiliyor. Dijital sistemin büyük panik anlarında klasik haberleşme yöntemini de seçenek olarak sunduğunu belirten Çiftçi, "Kimlik bilgileri kesinlikle gizli tutulacak. KVKK kanuna göre olacak. Hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir. Uygulamamız acil durum ihbarlarını dijitalleştirirken, en temel iletişim yöntemimiz olan sesli çağrı sistemini de elbette korumaktadır. Dijital menülerle vakit kaybetmek istemediğiniz o büyük panik anlarında, ekrandaki '112 Acil' butonuna dokunarak merkezimize anında sesli olarak da bağlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLERE RADAR VE ÇEVİRME ŞEFFAFLIĞI

Yeni platformda trafik denetimlerine yönelik atılan adım, devletin vatandaşa ceza yazmak için tuzak kurmadığının bir teminatı olarak konumlandırılıyor. Trafikteki temel hedefin can güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizen Çiftçi, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergahlarındaki Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), sabit radarlar ve hız koridorlarını ekranlarında görebileceklerini söyledi. Çevirme noktalarının tam konumlarının güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayacağını ancak yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceğinin önceden bildirileceğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "Artık yola çıkmadan rotanızı oluşturduğunuzda; güzergâhınızdaki EDS'leri, sabit radarları ile hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceksiniz. Güvenlik gereği çevirme noktalarının tam konumunu vermesek de yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçeceğinizi sizlere en başından bildiriyoruz. Buradaki tek gayemiz; sizleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları önlemek ve her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmasını sağlamaktır"

DEPREMDE BAZ İSTASYONLARININ ÇÖKMESİ TARİH OLUYOR

Uygulamanın bir diğer kritik ayağını ise afet anlarındaki iletişim krizlerini ve telefon hatlarındaki yoğunluğu önlemeye yönelik geliştirilen sistem oluşturuyor. Yeni modül sayesinde kullanıcılar "Son Depremler" sekmesi üzerinden ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık olarak takip edip bulundukları bölgeye göre filtreleme yapabiliyor. Bakan Çiftçi, 100 kilometre yakında meydana gelen 5 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerde otomatik olarak devreye giren sistemi şu sözlerle anlattı: "Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişim sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. 'Son Depremler' modülümüzle ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık takip edebilir, dilerseniz sadece bulunduğunuz bölgedeki depremleri filtreleyebilirsiniz. Sistemin en hayati özelliği ise 'Güvendeyim' butonudur. 100 km yakınınızda ki 5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olduğunda ekranınızda otomatik beliren bu butona tek bir dokunuşla; sisteme kaydettiğiniz yakınlarınıza 'güvendeyim' mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebileceksiniz. Bu sayede sevdiklerinizin kaygısını saniyeler içinde giderirken, aynı anda telefonlara yüklenilmesini de önlemiş olacağız. Böylece iletişim hatlarımızın çökmesini engelleyerek, enkaz altında veya gerçekten zor durumda kalan vatandaşlarımızın 112'ye ulaşabilmesi için hatları açık tutacağız"

NÖBETÇİ ECZANE VE HASTANELER TEK TIKLA EKRANDA

Yeni geliştirilen "Yakınımda Ne Var?" modülü sayesinde vatandaşlar bulundukları konuma en yakın sağlık kuruluşlarına anında ulaşabiliyor. Sistem, aynı zamanda AFAD tarafından belirlenen güvenli toplanma alanlarını da harita üzerinde gösteriyor. Bakan Çiftçi, bu özelliğin detaylarını şu sözlerle anlattı: "Ekranda gördüğünüz 'Yakınımda Ne Var?' modülüyle; en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını haritada tek tıkla görebilirsiniz. Üstelik bu bölümü yalnızca sağlıkla sınırlı tutmayacak; ilerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanlarını ve yepyeni hizmet kategorilerini de bu haritaya dahil edeceğiz. Yakınımda hangi hastane var. Nöbetçi eczane nerede detayı da ilk defa bu uygulamada yer alacak. Afet anındaki kargaşayı önlemek adına 'Acil Toplanma Alanları' özelliğini de hayati bir fonksiyon olarak sisteme entegre ettik. AFAD tarafından belirlenmiş en yakın ve en güvenli toplanma alanlarını haritadan anında görerek, ailenizle hiçbir panik yaşamadan en doğru noktada güvenle buluşabileceksiniz"

ARAMA KÖPEKLERİ İÇİN İNSAN KULAĞININ DUYAMAYACAĞI FREKANS

Uygulamanın afet yönetimi boyutunda en çok öne çıkan eklentisi ise enkaz altında kalanların yer tespitini kolaylaştıracak olan sistem oldu. Sesli iletişimin koptuğu anlar için mors kodu entegrasyonunun da yer aldığı portal, kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses dalgası üretiyor. Çiftçi, "Afet sonrası enkaz altında sesinizi duyurmanın zor olduğu anlarda 'Alarm Butonu' devreye giriyor. Butonun çıkaracağı yüksek frekanslı sesle, ekiplerimizin size saniyeler içinde, nokta atışı ulaşmasını sağlıyoruz. İnsan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses frekansı üretir. Bu sayede köpeklerin yön bulmasına ve konumunuzu tespit etmesine yardımcı olur. Sesli iletişimin imkansızlaştığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı oluşturabilir ve mesajınızı iletebilirsiniz" ifadelerini kaydetti.

Uygulama üzerinden AFAD gönüllüsü olmak isteyenler için bir başvuru sekmesi de erişime açıldı. Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Sayımız ne kadar fazla olursa daha fazla cana müdahale ediyoruz" dedi.

Öte yandan, sistemi asılsız ihbarlarla meşgul edenlere yönelik net bir uyarı yapıldı. Çiftçi, acil durum hatlarının gereksiz kullanımının sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: "Yaşam mücadelesi veren bir başka canımızın hakkına girmektir. Kanuni yaptırımları bir yana; lütfen bu büyük vicdani sorumlulukla hareket edelim ki, devletimizin yardım eli darda kalan hiçbir vatandaşımıza geç kalmasın"

YAPAY ZEKA DESTEĞİ YOLDA, YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM

Dış destek alınmadan, kurum mühendisleri tarafından kodlanan mobil uygulama tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Şu anda İngilizce dil desteği bulunan sisteme yakında yeni dillerin ve yapay zeka modüllerinin ekleneceği bildirildi. Uygulamanın anlık bilgi akışı sağlayan 5 il ve 5 ilçe seçimi özelliğine değinen Çiftçi, hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Uygulamamız üzerinden seçeceğiniz 5 il ve 5 ilçe için; deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını artık anında alabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu altyapıyı daha da büyüterek; sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleyeceğiz. Kendi mühendislerimizin emeğiyle, hiçbir dış destek almadan geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve millî uygulamamızla artık her an yanınızdayız. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zekâ destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz"