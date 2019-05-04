İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonların terör örgütünden kaçışları hızlandırdığını belirtti. Bakanlık açıklamasında "Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019 ilk dört ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu. Teslim olanlardan 82’si terör örgütünden ikna yöntemiyle ayrıldı." denildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Güvenlik güçlerinin son dönemde



Bakanlığımızın son dönemde yürüttüğü başarılı iç güvenlik operasyonları ile terörle mücadelede adeta destan yazılıyor. Bakanlığımız terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemlerin de kullanıldığı yeni bir döneme başladı. Bu yeni dönemde, terör örgütü tarafından daha ergenlik dönemindeyken zorla dağa çıkartılan çocukları, örgütte maruz kaldıkları cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalardan kurtarabilmek için aileler ile işbirliği yapılıyor. Bu durumu bilen aileler de artık buna bir ‘dur’ demek için, güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen çalışmalara katılıyor. Terör örgütüne çocuklarını kaptıran aileler ise bu süreçte güvenlik güçlerine destek vermek için cansiperane mücadele ediyor. Kullanılan bu yöntemin başarısı da güvenlik güçlerine son dönemde artan teslim olmalar ile kendini gösteriyor. Çocukları dağa çıkan aileler ise pişmanlıklarını, “Keşke daha önce getirebilseydik, hiç gitmeseydi” sözleri ile ifade ediyor.



2019 İlk Dört Ayında 127 Terörist Teslim Oldu, Bunların 82’si İkna Yoluyla



Doğru stratejiler ve atılan tüm bu adımlar, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısını da her geçen gün artıyor. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan; 49’u ikna yoluyla teslim oldu. 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan; 135’i ikna yoluyla ve geçtiğimiz yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan; 165’i ikna yoluyla örgütten ayrıldı.



2019 yılında ise (30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla) 127 terör örgütü mensubu teslim oldu. Bunlardan 82’si ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılması sağlandı.



13-25 Yaşındaki Çocuklar Gençler Örgütün Tuzağına Düşüyor



Örgüte katılım çağına bakıldığında büyük çoğunluğun 13-25 yaşları arasındaki ergenlik ve geç ergenlik dönemindeki bireyler olduğu görülüyor. Zorla dağa gönderilen bu yaş gruplarındaki çocuklar, terör örgütü içinde cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalara maruz kalıyor. PKK/KCK içinde kapana sıkışmış çocuklar- gençler ‘gidecek bir yeri olmadığı’, ‘kaçmanın da mümkün olmadığını’ düşünüyor.



Evladı İçin İki Gece Kayanın Üzerinde Sabahladı



Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. “Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum” diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi.



Teröristlerin ‘Bir Gece Ansızın Gelebilirler’ Korkusu



Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesinin teröristlerin korkulu rüyası olduğunu, teslim olan teröristler mülakatlarında anlatıyor. "



ulusal.com.tr "Güvenlik güçlerinin son dönemde terör örgütü ne yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar örgüt içinde korku ve paniği artırdı. Örgütten kaçışlar son yılların en üst seviyesine çıktı. Ayrıca Bakanlığımız, terörle mücadelede askeri yöntemlerin dışında psikolojik ve sosyolojik yöntemlerin de denendiği yeni bir döneme başladı. Bu süreçte güvenlik güçlerinin aklı-gücü, çocuklarını teröre kaptıran ailelerin desteği ile bir araya geliyor. Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019 ilk dört ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu. Teslim olanlardan 82’si terör örgütünden ikna yöntemiyle ayrıldı.Bakanlığımızın son dönemde yürüttüğü başarılı iç güvenlik operasyonları ile terörle mücadelede adeta destan yazılıyor. Bakanlığımız terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemlerin de kullanıldığı yeni bir döneme başladı. Bu yeni dönemde, terör örgütü tarafından daha ergenlik dönemindeyken zorla dağa çıkartılan çocukları, örgütte maruz kaldıkları cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalardan kurtarabilmek için aileler ile işbirliği yapılıyor. Bu durumu bilen aileler de artık buna bir ‘dur’ demek için, güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen çalışmalara katılıyor. Terör örgütüne çocuklarını kaptıran aileler ise bu süreçte güvenlik güçlerine destek vermek için cansiperane mücadele ediyor. Kullanılan bu yöntemin başarısı da güvenlik güçlerine son dönemde artan teslim olmalar ile kendini gösteriyor. Çocukları dağa çıkan aileler ise pişmanlıklarını, “Keşke daha önce getirebilseydik, hiç gitmeseydi” sözleri ile ifade ediyor.Doğru stratejiler ve atılan tüm bu adımlar, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısını da her geçen gün artıyor. 2016 yılında teslim olan 366 örgüt mensubundan; 49’u ikna yoluyla teslim oldu. 2017 yılında teslim olan 417 örgüt mensubundan; 135’i ikna yoluyla ve geçtiğimiz yıl da teslim olan 375 örgüt mensubundan; 165’i ikna yoluyla örgütten ayrıldı.2019 yılında ise (30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla) 127 terör örgütü mensubu teslim oldu. Bunlardan 82’si ailelerin de desteği ile ikna edilerek örgütten ayrılması sağlandı.Örgüte katılım çağına bakıldığında büyük çoğunluğun 13-25 yaşları arasındaki ergenlik ve geç ergenlik dönemindeki bireyler olduğu görülüyor. Zorla dağa gönderilen bu yaş gruplarındaki çocuklar, terör örgütü içinde cinsel saldırılar, istismarlar, aşağılamalara maruz kalıyor. PKK/KCK içinde kapana sıkışmış çocuklar- gençler ‘gidecek bir yeri olmadığı’, ‘kaçmanın da mümkün olmadığını’ düşünüyor.Evladı için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, iki gece kayanın üzerinde sabahlayarak, çocuğunu örgütten kurtardı. “Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum” diyen annenin ısrarı terör örgütünü pes ettirdi.Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesinin teröristlerin korkulu rüyası olduğunu, teslim olan teröristler mülakatlarında anlatıyor. "