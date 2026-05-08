İçişleri duyurdu: 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığının ortak çalışmaları sonucu, aralarında kırmızı bültenle aranan 27 kişinin de bulunduğu toplam 48 firari suçlu yurt dışından Türkiye'ye iade edildi. Sınır ötesi operasyonlarda en çok iade 31 kişiyle Gürcistan'dan gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı öncülüğünde, Adalet Bakanlığı ve emniyetin ilgili birimlerinin (KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş, TEM) yürüttüğü kapsamlı çalışmalar meyvesini verdi. Yurt dışına kaçarak izini kaybettirmeye çalışan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların peşine düşen ekipler, kırmızı bültenle aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 21 olmak üzere toplam 48 suçlunun Türkiye’ye iadesini sağladı.

EN ÇOK İADE GÜRCİSTAN VE ALMANYA'DAN

İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen diplomatik ve operasyonel iş birliği sonucunda suçlular adalete teslim edildi. İade edilen firarilerin ülkelerine göre dağılımında Gürcistan 31 kişiyle başı çekerken, onu 7 kişiyle Almanya ve 2 kişiyle Yunanistan izledi. Operasyon ağının genişliği dikkat çekerken; Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den de birer suçlunun iadesi tamamlandı.

Yakalananlar arasında kırmızı bültenle aranan C.S., R.G., F.Ö., G.Ç. ve E.D. gibi isimlerin yanı sıra, ulusal seviyede aranan B.Y., A.Z.Ç. ve H.Ş. gibi şahıslar da yer aldı.

İade süreçlerine ilişkin resmi bir paylaşım yapan İçişleri Bakanlığı, "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

