banner1002
Adana mutabakatı Haber Merkezi'nde masaya yatırıldı
Adana mutabakatı Haber Merkezi'nde masaya yatırıldı
Irak'ın kuzeyindeki askeri üs bölgesine saldırı
Irak'ın kuzeyindeki askeri üs bölgesine saldırı
Usta sanatçı hayatını kaybetti
Usta sanatçı hayatını kaybetti
Kadıoğlu'ndan Antalya'daki hortumla ilgili açıklama
Kadıoğlu'ndan Antalya'daki hortumla ilgili açıklama

İcra ile çocuk alma

Anneler ve babalar boşandıktan sonra akla ilk gelen konu, çocuğun velayetinin kime verileceği oluyor. Ebeveynler bu konularda bazen çatışma yaşayabiliyor ve iş zora girdiğinde icra davaları açılıyor. Çocuklar anne ya da babadan icra memuru ile alınıyor. Bu yöntemin sonuçları ise kimi zaman ağır oluyor. Peki, konu ile ilgili atılması gereken adımlar neler? Süreci ve detayları Hafta Sonu programında Avukat Aşkın Topuzoğlu anlattı

İcra ile çocuk alma

Annesinden ayrılmak istemeyen çocuklar, ya da babasından... Kimileri ağlıyor, kimileri intihara bile kalkışıyor.

Vicdanları sızlatan olaylar icra memurlarının eliyle çocuk alma esnasında oluyor.

Peki, bu süreç nasıl gelişiyor? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Aşkın Topuzloğlu, Ulusal Kanal'da anlattı.

Yani çocuklar taşınabilir bir "eşya" olarak tanımlanıyor.

İcra memurlarının çocuk almamasına yönelik bir yasa tasarısı da gündeme gelmişti.

Avukat Aşkın Topuzoğlu tasarı yasalaşırsa, daha olumlu bir tablo oluşabileceğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #icra #çocuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.