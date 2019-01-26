Anneler ve babalar boşandıktan sonra akla ilk gelen konu, çocuğun velayetinin kime verileceği oluyor. Ebeveynler bu konularda bazen çatışma yaşayabiliyor ve iş zora girdiğinde icra davaları açılıyor. Çocuklar anne ya da babadan icra memuru ile alınıyor. Bu yöntemin sonuçları ise kimi zaman ağır oluyor. Peki, konu ile ilgili atılması gereken adımlar neler? Süreci ve detayları Hafta Sonu programında Avukat Aşkın Topuzoğlu anlattı

Annesinden ayrılmak istemeyen çocuklar, ya da babasından... Kimileri ağlıyor, kimileri intihara bile kalkışıyor.



Vicdanları sızlatan olaylar icra memurlarının eliyle çocuk alma esnasında oluyor.



Peki, bu süreç nasıl gelişiyor? İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Aşkın Topuzloğlu, Ulusal Kanal'da anlattı.



Yani çocuklar taşınabilir bir "eşya" olarak tanımlanıyor.



İcra memurlarının çocuk almamasına yönelik bir yasa tasarısı da gündeme gelmişti.



Avukat Aşkın Topuzoğlu tasarı yasalaşırsa, daha olumlu bir tablo oluşabileceğini söyledi.



ulusal.com.tr