İddianameden şok itiraflar! Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 579 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamedeki detaylar ortaya çıkmayı sürdürüyor.

İddianamede ifadesine yer verilen eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, "Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı ihaleler kapsamında çalıştırılması gereken elektrikli 20 adet mini araç, çift katlı otobüs hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Belediyeye kayıt dışı birçok araç verilmiştir" dedi.

"ÇALIŞMAYAN ARAÇLAR İÇİN HAK EDİŞ ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli olarak ifadesi alınan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in beyanlarına da yer verildi. Ozan İş, ifadesinde çarpıcı iddialarda bulunarak şunları söyledi: "Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı ihaleler kapsamında çalıştırılması gereken elektrikli 20 adet mini araç, çift katlı otobüs hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Belediyeye kayıt dışı birçok araç verilmiştir. Bugün 170 aracın yaptığı iş için İhsan Aktaş'tan 360 araç alınmıştır. Bu araçların birçoğunun belediyeye teslim edilmediği, HGS ve yakıt giderlerinin belediye tarafından karşılandığı anlaşılacaktır. Bu usulsüzlükleri gizlemek için araçların GPS sistemleri sökülmüş veya takılmamıştır. Bu süreci organize eden Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş'tır. Çalışmayan araçlar için hak ediş ödemesi yapılmıştır"

ÖRGÜT 2 BİNE YAKIN ARAÇLA AKARYAKIT SEKTÖRÜNE GİRMİŞ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aktaş'ın kurduğu yapıyı zaman içerisinde ihaleler yönünden geliştirdiği, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ayak uydurduğu anlatıldı. Aktaş'ın, ihale bilgisi yönünden alanında uzman kişileri şirket çalışanı olarak yanına aldığı ve sürekli faaliyet yürüttüğü ihale alanında örgütlü bir yapı kurduğu kaydedildi.

İddianamede, örgütün hedefinin daha büyük bedelli ihaleleri kazanmak olduğu belirtildi. Şüpheli Aktaş ile birlikte hareket etmeye başlayan şüpheli Baki Nugay'ın da tıpkı örgüt lideri gibi adına kayıtlı firmaları görünürde başka kişiler üzerine devrederek geri planda sistemi yönetmeye devam ettiği aktarıldı. Örgüte ait şirketler adına kayıtlı yaklaşık 2 bine yakın araç olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. Araç sayısının artması ve kurumlardan araç kiralama ihalelerinin alınmaya başlaması üzerine örgütün, akaryakıt alanında faaliyet gösteren firmalar ve akaryakıt istasyonları kurmaya başladığı da kaydedildi.

SAHTE İMZA VE KAŞE KULLANDIKLARI AKTARILDI

İddianamenin Beşiktaş Belediyesi'ni ilgilendiren bölümünde, sahtecilik iddiaları da yer aldı. Beşiktaş Belediyesi'nde kullanmak üzere pazarlık usulü araç kiralama ihalesinin dosyasında yer alan tekliflerdeki imzaların firma sahiplerine ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi'nde Aralık 2023'te belediye bünyesinde kullanmak üzere pazarlık usulü araç kiralama ihalesinin düzenlendiği aktarıldı. 3 firmanın ihaleye teklif verdiği, ihale için 1 firmanın davet edilerek, diğer 2 firmanın davet edilmediği ve kanunda belirtilen olağandışı durumun hangi gerekçeyle yapıldığına dair ihale onay belgesinde ve ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı aktarıldı.

Öte yandan dosyada ‘mağdur' sıfatıyla ifade veren firma sahibi Zafer K. ise konuya ilişkin olarak şu beyanda bulundu: "İhale dosyasında yer alan yaklaşık maliyet fiyat teklifi firmamızca hazırlanmamıştır. İmza bana ve ortaklarıma ait değildir. Kullanılan kaşenin sahte olduğunu düşünüyorum" dedi.