İdlib'de çözüm masaya yatırıldı

İdlib masaya yatırıldı, Ankara ve Şam arasındaki krizin kısa vadede çözümü konuşuldu.

Suriye Ordusu’nun 10 Şubat günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin takviye unsurlarına saldırmasının ardından İdlip’te tansiyon yeniden yükseldi. Ankara ve Şam arasında tırmanan tehlikeli gerilimin sonlandırılması için yapılması gerekenler ise tartışılıyor.



Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi’nin sunduğu Başkent Kulisi Programına konuk olan uzmanlar, İdlib’in Türkiye için bir beka sorunu olup olmadığına yanıt verdi.

Uzmanlara göre, Ankara’nın Şam’ın gözlem noktalarının güneyine çekilmesi önerisi de gerçeği yansıtmıyor.

Gerginliğin ardından Suriye’de çözüm için Rusya ile imzaların atıldığı Soçi mutabakatı da tartışmaya açıldı.

Peki, Suriye’den gelecek göç dalgasını kısa vadede çözmek için ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar, göçün Suriye’de çözülmesini bu nedenle terör örgütleriyle sivilleri ayırt edecek bir mücadele yürütülmesine dikkat çekiyor.

Ankara ve Şam arasındaki gerginliğin azaltılması için doğrudan diyalogun önemine de vurgu yapıldı.

Peki, İdlip’teki gerginlik Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri etkiler mi?

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