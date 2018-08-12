Astana kapsamında ilan edilen 4 çatışmasızlık bölgesinden 3'ünü terör örgütlerinden temizleyen Suriye Ordusu, İdlib'e yöneldi. Suriye Ordusunun lokal operasyonlar yaptığı İdlib'de hangi örgütler var? Kentte son durum ne? İşte ayrıntılar.





Astana zirvelerinde alınan kararla Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti.



Çatışmasızlık anlaşması kapsamında Türkiye'nin de İdlib'te üstlendiği roller var.



Diğer 3 kenti terörden arındıran Suriye Ordusu İdlib'te Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik lokal operasyonlar başlattı. Peki, kentte hangi örgütler var?



Uzmanlara göre, kentte geniş çaplı çatışmalar yaşanmadan bölgenin terörden arındırılabileceğini kaydetti.





ulusal.com.tr Topraklarının bütünlüğü için büyük bir mücadele veren Suriye Ordusu'nun hedefinde İdlib'teki terör unsurları var.Astana zirvelerinde alınan kararla Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti.Çatışmasızlık anlaşması kapsamında Türkiye'nin de İdlib'te üstlendiği roller var.Diğer 3 kenti terörden arındıran Suriye Ordusu İdlib'te Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik lokal operasyonlar başlattı. Peki, kentte hangi örgütler var?Uzmanlara göre, kentte geniş çaplı çatışmalar yaşanmadan bölgenin terörden arındırılabileceğini kaydetti.