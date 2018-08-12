Topraklarının bütünlüğü için büyük bir mücadele veren Suriye Ordusu'nun hedefinde İdlib'teki terör unsurları var.
Astana zirvelerinde alınan kararla Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti.
Çatışmasızlık anlaşması kapsamında Türkiye'nin de İdlib'te üstlendiği roller var.
Diğer 3 kenti terörden arındıran Suriye Ordusu İdlib'te Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik lokal operasyonlar başlattı. Peki, kentte hangi örgütler var?
Uzmanlara göre, kentte geniş çaplı çatışmalar yaşanmadan bölgenin terörden arındırılabileceğini kaydetti.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.