Suriye Ordusu, HTŞ'nin saldırılarını arttırmasının ardından, Soçi mutabakatının dışında kalan terör örgütüne karşı İdlib'de hava taarruzunu yoğunlaştırdı. Saldırılar, Rusya'nın da desteğiyle Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ mevzilerini hedef alıyor. Çatışmalar, İdlib'in güney batısında yoğunlaşırken bölgede Türkiye destekli gruplar yer almıyor.

HTŞ Suriye ve Rus kontrol noktalarına saldırıları artırdı, Şam ve Moskova karşılık verdi.



Soçi mutabakatının dışında bırakılan HTŞ'nin artan saldırılarına karşı Şam harekete geçti.



El Kaide'nin Suriye kolu olarak bilinen Heyet Tahrir Eş Şam son dönemde İdlib'de alan hakimiyetini arttırdı. Terör örgütünün kentin yüzde 90'ınını kontrol ettiğini belirten saha kaynakları, HTŞ'nin Suriye ve Rus askeri kontrol noktalarına saldırılarını arttırdığını söyledi.



Ulusal Kanal'a konuşan kaynaklar, kamuoyunda El Nusra olarak da bilinen örgütün, son olarak Lazkiye'yi "askeri bölge" ilan ettiğini hatırlattı. Terör örgütünün yeni hedefinin ise Rusya'nın deniz üssünün de bulunduğu Tartus olduğu belirtiliyor.



Rus diplomatik kaynaklar da saldırıların yoğunlaşmasının ardından Suriye Ordusu ve Rusya'nın hava taarruzlarını arttırdığı görüşünde.



Kaynaklara göre hedef alınan noktalar da Soçi mutabakatının dışında kalan HTŞ, Ceysel İzze ve Türkistan İslam Partisi mevzileri.



M4 karayolunun güneyi M5 karayolunun batısında kalan bölgelerde Türkiye destekli Ulusal Özgürleştirme Cephesi ve ÖSO kuvvetleri yer almıyor.



"Siviller ve Türkiye destekli muhalifler vuruluyor" iddialarını yalanlayan saha kaynakları, terör örgütüne yönelik saldırıların Türk Ordusu'nun da sahada elini güçlendireceği görüşünde.



İdlib için Ankara ile Moskova 17 Eylül 2018'de 10 maddeli bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan silahtan arındırılmış bölge için uzlaşı süreci akamete uğradı. ÖSO ağır silahlarını bıraktı, ancak HTŞ etkisiz hale getirilemedi.



Terör örgütü alan hakimiyetini genişletirken Türkiye'ye müzahir gruplar ise geri çekilme sürecini girdi. Ulusal Özgürlük Cephesi dahil olmak üzere bazı gruplar ise İdlib dışına çıkartıldı.



Sorunun çözümü için Ankara-Moskova hattında yeni çözümler gündeme geldi. İdlib mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya'ya bağlı kuvvetler kentin çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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