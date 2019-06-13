İdlib'de sağlanan ateşkesin ardından hareketlilik arttı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği bölgeden İdlib'de Türk gözlem noktasına havan saldırısı yapıldığını duyurdu. Rusya ise Türk gözlem noktalarına yapılan saldırıdan HTŞ'yi sorumlu tuttu. İdlib sahasındaki provokasyonlara dikkat çeken uzmanlar, Ankara ile Şam'ın karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyarıyor.

Ankara Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgeye, Moskova ise HTŞ'ye işaret etti. Uzmanlar ise uyardı..



İdlib'de Ankara ile Moskova arabuluculuğunda 12 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde ateşkes sağlandığı iddia edildi.



Ankara-Moskova hattının çalışmaları devam ederken İdlib'in güney bölgelerinde hareketlilik yaşandı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği bölgeden, Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Türk gözlem noktasına havan atışları yapıldı. Açıklamada, üç askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.



Ankara'dan bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.



Aynı saatlerde Rusya Savunma Bakanlığından da bir açıklama geldi. 10 numaralı gözlem noktasına yapılan saldırının teyit edildiği açıklamada Şam'a değil HTŞ'ye işaret edildi.



Sahadaki karışıklığa işaret eden uzmanlarda İdlib sahasındaki provokasyonlara dikkat çekti. Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmemeleri konusunda kritik uyarılar yaptı.



Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmesinin Ankara'nın Menbiç ve Fırat'ın doğusu hedefine de zarar vereceği belirtiliyor.





ulusal.com.tr