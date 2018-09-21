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İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi'deki mutabakatın uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyetiyle 19-21 Eylül'de Bakanlıkta toplantı düzenlendi."

İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi

Milli Savunma Bakanlığından, Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı toplantının ardından mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

Mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında toplantı düzenlendiği belirtilen açıklamada,  "Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Faaliyetler planlandığı şekilde sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mütabakat #idlb #soçi #açıklama #msb
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