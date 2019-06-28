İdlib'de Türk gözlem noktasına saldırı

Osaka'daki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi İdlib'de hareketlilik üst seviyede... Millî Savunma Bakanlığı, Türk gözlem noktasına Suriye kontrolündeki bölgeden saldırı yapıldığını duyurdu. Açıklamada "Rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" denildi. Sahadaki provokasyonlara işaret eden uzmanlara göre ise Ankara ile Şam'ın karşı karşıya gelmesi Amerika'nın bölgedeki elini güçlendiriyor





Osaka'da G20 zirvesi sürerken İdlib'de saha oldukça hareketlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılacak zirve öncesi İdlib'den yeni haberler geldi.



Milli Savunma Bakanlığı Türk gözlem noktasına Suriye kontrolündeki bölgeden saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıyla ilgili Rusya'nın Ankara Ataşesinin Genelkurmay'a çağrıldığı duyuruldu.



Açıklamada "saldırı sonrası bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" ifadelerini kullanıldı.



MSB'nin açıklaması Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne de soruldu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin basın ataşesi İrina Kasimova "yorumumuz yok" yanıtını verdi.



Uzmanlar sahadaki provokasyonlara dikkat çekiyor.



Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva'ya göre, Ankara ile Şam'ın Suriye sahasında karşı karşıya gelmesi ABD'nin elini güçlendiriyor.



ulusal.com.tr

Ankara "gözlem noktasına saldırı yapıldı" dedi. Suriye'ye karşılık verildiği açıklandı.Osaka'da G20 zirvesi sürerken İdlib'de saha oldukça hareketlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılacak zirve öncesi İdlib'den yeni haberler geldi.Milli Savunma Bakanlığı Türk gözlem noktasına Suriye kontrolündeki bölgeden saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıyla ilgili Rusya'nın Ankara Ataşesinin Genelkurmay'a çağrıldığı duyuruldu.Açıklamada "saldırı sonrası bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" ifadelerini kullanıldı.MSB'nin açıklaması Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne de soruldu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin basın ataşesi İrina Kasimova "yorumumuz yok" yanıtını verdi.Uzmanlar sahadaki provokasyonlara dikkat çekiyor.Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva'ya göre, Ankara ile Şam'ın Suriye sahasında karşı karşıya gelmesi ABD'nin elini güçlendiriyor.