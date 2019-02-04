İdlib'de alan hakimiyetini genişleten El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'ye karşı Türk-Rus ortak operasyonu masada. Dikkatler bu kapsamda Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesinde. Operasyonun nasıl yapılacağı ise Ankara-Moskova hattında planlanıyor.

Ankara-Moskova ortak operasyonu tartışıyor, İdlib'de çözüme yaklaşılıyor.



El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'nin İdlib'de ÖSO'ya karşı alan hakimiyetini arttırması Ankara'yı sertleştiriyor. İdlib mutabakatının ardından HTŞ'nin silahlarını bırakması ve terör örgütü üyelerinin teslim olması için "ikna" politikası yürüten Ankara, kent içindeki daha sert tedbirlere yöneliyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Soçi zirvesi öncesi Moskova’ya giden Türk güvenlik heyetinin, Rus makamlarıyla görüşmesinde HTŞ’ye karşı ortak operasyonun gündeme geldiği iddia edildi.



Bu kapsamda 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılacağı zirvede İdlib önemli bir gündem olacak.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre de Ankara'nın sertleşmesinde, HTŞ'nin mevzi kazanması dışında İdlib'de sivilleri hedef alan politikası da etkili.



Terör örgütünün ÖSO'dan ele geçirdiği bölgelerin yönetiminde bulunan sivilleri tutukladığı belirtiliyor. Bölgede Türkiye'ye müzahir demokratik kitle örgütlerinin de baskı altına alındığı, bir çoğunun kapatıldığı ifade ediliyor.



HTŞ'nin İdlib'in kuzeyindeki Daret İzze'ye de stratejik olarak önem verdiği söyleyen saha kaynakları; terör örgütünün, ÖSO'yu bu bölgenin kuzeyinde tutmak istediğini belirtti. Bu kapsamda İdlib'in güneyine geçişleri konusunda sivillere de izin verilmediğini ifade eden kaynaklar, bölgeye yüksek seviyelerde bariyerlerin koyulduğunu ifade ediyor.



Bölgede bulunan üniversiteler ve okullardaki yöneticilerin de HTŞ'li teröristler tarafından tutuklandığı ifade ediliyor.



Edinilen bilgilere göre operasyonun nasıl yapılacağı Türk ve Rus güvenlik birimlerince tartışılıyor. Saha kaynakları operasyonlar konusunda Türk Ordusu ve ÖSO'nun kuzeyde, Şam kuvvetlerinin ise İdlib'in güneyinde etkili olacağını belirtiyor.





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