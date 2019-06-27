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İdlib'deki gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye ordusu güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi

İdlib'deki gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye ordusu güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'nın Ankara Ataşesi Genelkurmay Başkanlığına çağrıldı
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir."

Durumun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı
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