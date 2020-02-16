İdlib düğümü nasıl çözülecek

Son iki haftadır Türk-Rus ve ABD'den gelen heyetlerin görüşmesinden sonuç çıkmadı. İdlib'de siyasi süreç tıkanmış durumda.

Bir tarafta ilerleyen Suriye ordusu var. Diğer tarafta Soçi mutabakatına dayanarak gözlem noktalarından çekilmeyen Türkiye. Ankara oradaki terör varlığı ve göç akınından endişe duyuyor.

İdlib'deki sorunun aşılması için Türk heyeti yarın Moskova'ya gidecek.

Masada ele alınacak ilk konu İdlib'deki tarafların ilerleyişi olacak. Ankara Suriye'ye tarih verdi.

Türk heyet daha gitmeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da Rus mevkidaşı ile bir araya geldi. İdlib konusu heyetlerarası görüşmeden önce ikili arasında ele aldı.

Çavuşoğlu son yaptığı açıklamalarda müttefik ve ortaklarından İdlib için baskı kurmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da gündemindeydi İdlib. Lavrov'a göre Suriye ordusu için İdlib'de zafer kaçınılmaz.

Lavrov, ülkesinin Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğunun altını çizdi, "Ancak bu her konuda anlaşacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

ulusal.com.tr