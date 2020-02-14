İdlib'e komando takviyesi
Suriye sınırına askeri personel ve askeri teçhizat sevkiyatı sürüyor. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ulaşan takviye birlikleri İdlib merkezi ile TSK'nın gözlem noktalarına gönderildi.
GÜNDEM 14.02.2020, 16:53
Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi devam ediyor.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandoyu taşıyan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulanslar da bulunuyor.
Bir tır konvoyu ise askeri teçhizatlarla Reyhanlı'ya geldi.
100'ün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç güvenlik önlemleri altında tırlardan indirildi.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Gazintep'teki sınır birliklerine ise tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.
Konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesinden İdlib bölgesine gönderildi.
ulusal.com.tr