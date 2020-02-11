İdlib için diplomasi trafiği

Türk ve Rus heyetlerininin iki görüşmesi olumsuz sonuçlandı. İdlib konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Ankara'daki toplantı sürerken İdlib'de 5 mehmetçik şehit oldu. Türk ve Rus heyetleri masadan kalktı. Heyetler arası görüşmeden sonuç alınamayınca gözler liderlere çevrildi.

Üçüncü Astana toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in telefon görüşmesi dengeleri nasıl değiştirecek bilinmiyor. Erdoğan, yol haritasını grup toplantısında açıklayacak.

Fakat bölgedeki askeri varlığını koruyan ABD'den İdlib hamlesi gecikmedi.

2018 yılında "Astana'nın fişini çekmeliyiz" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yola çıktı. ABD'li temsilci çarşamba günü Türkiye'de olacak.

Ankara'daki görüşmeye ilişikin ABD büyükelçiliğinin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

"Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir. Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir."

ABD ile görüşmelere kimler katılacak, Jeffrey'i kim karşılayacak açıklanmadı.

Askeri ve siyasi gelişmeleri izleyen NATO'da sessizliğini bozdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esad rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.



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