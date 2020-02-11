İdlib şehitlerine veda

İdlib şehitleri, bu sloganla uğurlandı son yolculuklarına..

Şehit olan 5 askerden biriydi Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz...Memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehidin naaşı kent merkezindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazı kılındı. Kürtçe ve Türkçe ağıtlar vardı. Şehit yakınları metanetini korudu

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan için Kırıkkale'de tören vardı. Babaevinden helallik alındıktan sonra askeri tören yapıldı.

Şehidin naaşı binlerce kişinin katıldığı törenin ardından defnedildi.

Bu görüntüler de Niğde'den. İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, memleketinde binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki babaevinden helallik alındı. Şehidin naaşı daha sonra belde mezarlığına götürüldü.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak Kayseri'ye uğurlandı. Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.

Albayrak'ın naaşı, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin bir kardeşinin de İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraşta da şehit töreni vardı. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak için Kale Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alındı.

Törende binlerce yurttaş vardı. Cenaze namazınının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Fatih Saylak, mahalle mezarlığında defnedildi.