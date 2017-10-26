İdlib'te stratejik operasyon devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin sınırındaki Simon kalesine yerleşti. Bölge abluka altına alındı. Namlular hem Afrin'e hem de İdlib'teki terör örgütlerini gösteriyor. Suriye ordusu da güneyden Astana çerçevesinde İdlib harekatını sürdürüyor.

Türk Ordusu İdlib'te adım adım kontrolü sağlıyor. Stratejik tepeler, askeri noktalar bir bir kontrol altına alınıyor.



Son ilerleme PKK/ PYD'nin kontrol ettiği Afrin ilçesine bakan kritik noktaya doğru gerçekleşti. TSK birlikleri Afrin'e bakan Simon Kalesi'ne yerleşti.



Bu stratejik hamleyle birlikte TSK, PKK/PYD kontrolünde olan bölge güney tarafından da kontrol altına alınmış oldu.



Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i dört bir yandan kuşatma altına aldı. Afrin'deki PKK hedeflerine yönelik operasyonun önümüzdeki günlerde başlayabileceği belirtiliyor.



Öte yandan Suriye ordusu da İdlib güney doğu kırsalından operasyonlarına hız verdi.



Suriye ordu birliklerinin hedefinde; İdlib'teki Abu Adduhur havalimanı var. Bu havalimanına kadar olan bölge Suriye ordusu ve İranlı askeri gözlemciler tarafından kontrol edilecek. Astana'da uzlaşılan "çatışmasızlık bölgeleri" kapsamında bu alan Suriye ordusu tarafından kontrol edilecek.





ulusal.com.tr