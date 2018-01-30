Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda bir sivil personel şehit düştü. Bir sivil ve bir asker ise yaralandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır, Uzm. ÇVŞ. Ömer Güneş hafif yaralanmıştır" dedi

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza bombalı araç ile yapılan saldırıda bir sivil görevli personelimiz şehit oldu, bir asker ve bir sivil görevli yaralandı.



TSK'dan açıklama

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.



Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.



Veysel Eroğlu'ndan açıklama

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun.





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