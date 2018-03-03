Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
ŞEHİR HATLARI
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Eminönü-Üsküdar seferimiz hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır." denildi.
İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından iptal edilen seferler şöyle:
"Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 03.03.2018 18:00 - 18:50
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 03.03.2018 13:00 - 13:50
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 03.03.2018 14:00 - 14:50
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 03.03.2018 15:00 - 15:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 03.03.2018 12:30 - 14:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 03.03.2018 11:50 - 13:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 03.03.2018 14:30 - 16:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 03.03.2018 16:30 - 18:30
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 03.03.2018 14:50 - 17:15
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 03.03.2018 12:50 - 14:50"
BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:
"3.03.2018 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
03.03.2018 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
03.03.2018 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
03.03.2018 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
03.03.2018 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
03.03.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
03.03.2018 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir."
ulusal.com.tr
Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) çok sayıda seferini iptal etti. İşte 3 Mart 2018 Cumartesi günü iptal edilen seferler
Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.