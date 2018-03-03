Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) çok sayıda seferini iptal etti. İşte 3 Mart 2018 Cumartesi günü iptal edilen seferler

Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.



ŞEHİR HATLARI



Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Eminönü-Üsküdar seferimiz hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır." denildi.



İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından iptal edilen seferler şöyle:



"Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 03.03.2018 18:00 - 18:50



Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 03.03.2018 13:00 - 13:50



Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 03.03.2018 14:00 - 14:50



Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 03.03.2018 15:00 - 15:50



Bursa-Yenikapı-Kadıköy 03.03.2018 12:30 - 14:30



Kadıköy-Yenikapı-Bursa 03.03.2018 11:50 - 13:50



Bursa-Yenikapı-Kadıköy 03.03.2018 14:30 - 16:30



Bursa-Yenikapı-Kadıköy 03.03.2018 16:30 - 18:30



Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 03.03.2018 14:50 - 17:15



Kadıköy-Yenikapı-Bursa 03.03.2018 12:50 - 14:50"



BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ



Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:



"3.03.2018 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



03.03.2018 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



03.03.2018 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



03.03.2018 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



03.03.2018 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



03.03.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



03.03.2018 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir."



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