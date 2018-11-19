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İDO'dan sefer durdurma kararı

İstanbul Deniz Otobüsleri, Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin tamamını geçici olarak durdurma kararı aldı. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak durdurma kararında özelleştirmelerin etkili olduğu belirtildi.

İDO'dan sefer durdurma kararı

İstanbul Deniz Otobüsleri, 1 Aralık'tan itibaren Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin, tamamını geçici olarak durduracak.

İDO'dan yapılan 7 maddelik açıklamada bankaların tavsiyesi ve yabancı ortağın talebiyle iç hatların geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Bu kapsamda 01 Aralık'tan itibaren, Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatları geçici olarak durdurulacak.

Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskeleleri ise şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecek.

İDO, 2011 yılında 934 milyon ödenerek özelleştirilmişti.

Geçici durdurma kararının süresi hakkında bilgi verilmedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ido #sefer #iç hat
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