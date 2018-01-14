İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile 18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamamıştı.