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İDO, iç seferlerini durduracak
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İDO, iç seferlerini durduracak

İstanbul Deniz Otobüsleri, zarar ediyor gerekçesiyle bazı iç hat seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. "Bostancı'dan Bakırköy, Kabataş, Beşiktaş ve Adalar arasındaki seferler 1 Aralık itibariyle yapılmayacak.

İDO, iç seferlerini durduracak

İstanbul Deniz Otobüsleri, tasarruf tedbirleri kapsamında zarar ettiği nedeniyle bazı iç hat seferlerini geçici olarak durduracak.

Şirketten yapılan açıklamada  fiyat artış taleplerinin kabul edilmemesi ve zarar edildiği ifade edildi.

İDO, Bostancı-Bakırköy, Bostancı -Kabataş, Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar arasındaki seferler 1 Aralık'tan itibaren yapılmayacak.

İDO’nun iç hatlar yerine Marmara Denizi içindeki iller arası ulaşıma odaklanacağı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ido
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