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İDO seferleri durdurma kararından vazgeçti

1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracağını açıklayan İDO, seferleri durdurmaktan vazgeçti.

İDO seferleri durdurma kararından vazgeçti

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı. 

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını açıkladığı iç hat seferlerine devam edecek.

Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonsla duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ido
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