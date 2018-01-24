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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti (24 Ocak 2018 Çarşamba)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşullarından dolayı birçok seferini iptal etti. İşte 24 Ocak 2018 Çarşamba günü iptan edilen İDO ve BUDO seferleri

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti (24 Ocak 2018 Çarşamba)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti sebebiyle birçok seferi için iptal kararı aldı.

Şirketler tarafında iptal edilen seferlerin listesi açıklandı.

Liste şu şekilde:

İDO

24-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
24-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
24-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
24-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
24-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO

24.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

24.01.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ido #budo #ido ve budo iptal edilen seferler
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