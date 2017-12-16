Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri birçok seferini iptal etti. Yağmur beklenen Marmara bölgesinde, kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AKOM da hava durumuyla ilgili önemli uyarıda bulundu

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 ve 15.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30 ve 16.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri programdan kaldırıldı.



Aynı gerekçeyle Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.00, 09.00 ve 11.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30, 10.45 ve 12.30 seferleri de iptal edilmişti.



İDO DA SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün için yapılacak tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz (Bostancı-Kadıköy-Bakırköy) 2. bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.



Ayrıca İDO'nun iptal edilen Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferleri şu şekilde:



16-12-2017 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

16-12-2017 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

16-12-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

16-12-2017 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

16-12-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

16-12-2017 11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

16-12-2017 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



TELEFERİK SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ



Bursa'da lodos yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.



AA muhabirinin, Bursa Teleferik AŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, teleferik tesisleri lodos nedeniyle bugün kapalı olacak.



Bursa-Uludağ arasındaki alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, bu yüzden seferlerine bir gün süreyle ara verdi.



METEOROLOJİ UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) yapılan uyarıda, "Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile bu gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Konya'nın kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Güney Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor." denildi.



MGM verilerine göre, hava sıcaklığınını batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Verilere göre, renellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege ve İzmir kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat), diğer yerlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Rüzgarın İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri başta olmak üzere Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında ve İzmir çevrelerinde güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden, fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi'nde sağanak beklenirken, kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığının bölgenin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya'dan öğle saatlerinde başlamak üzere, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği ön görülen Marmara'da, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Yetkililer, fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



AKOM'DAN DA UYARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de hava durumuyla ilgili uyarıda bulundu.



AKOM'un uyarısında "İstanbul bugün parçalı bulutlu, gece yağmurlu. Lodos yönlü rüzgar'ın sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak hafta sonu aralıklarla fırtına seviyesinde il genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün 17 derece." ifadelerine yer verildi.



ulusal.com.tr



