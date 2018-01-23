İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün olumsuz hava koşullarından dolayı birçok seferini iptal etti. İptal edilen seferlerin listesi şirketlerin internet sitelerinden sürekli güncelleniyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti sebebiyle birçok seferini iptal etti.



İDO ve BUDO iptal edilen seferleri internet sitelerinden duyurdu.



Sürekli güncellenen verilere göre, iptal edilen seferler şöyle:



İDO



23-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

23-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

23-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

23-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

23-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO



23.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



23.01.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



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