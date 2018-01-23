Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı
Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı
Meteoroloji'den İstanbul için yeni tahmin
Meteoroloji'den İstanbul için yeni tahmin
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Burseya Dağı'ndaki çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

İDO ve BUDO'dan sefer iptali kararı (23 Ocak 2018 Salı)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün olumsuz hava koşullarından dolayı birçok seferini iptal etti. İptal edilen seferlerin listesi şirketlerin internet sitelerinden sürekli güncelleniyor

İDO ve BUDO'dan sefer iptali kararı (23 Ocak 2018 Salı)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hava muhalefeti sebebiyle birçok seferini iptal etti.

İDO ve BUDO iptal edilen seferleri internet sitelerinden duyurdu.

Sürekli güncellenen verilere göre, iptal edilen seferler şöyle:

İDO

23-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
23-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
23-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
23-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
23-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO

23.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

23.01.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ido #budo #23 ocak salı ido budo iptal edilen seferler
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.