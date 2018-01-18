Marmara'da kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. BUDO'da seferlerinde de iptalleri yaşanıyor

Denizlerde beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösteriyor.



İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iptaller gerçekleştirildi.



İDO'da iptal olan seferler:

18-01-2018 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

18-01-2018 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

18-01-2018 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

18-01-2018 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

18-01-2018 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

18-01-2018 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

18-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

18-01-2018 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

18-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

18-01-2018 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

18-01-2018 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

18-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

18-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

18-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi08:45 Karaköy-Bostancı seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, tüm denizlerde fırtına beklendiği duyurulmuştu.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Marmara'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." denilmişti.Fırtınanın, Perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.