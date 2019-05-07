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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri var

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri var

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle, BUDO'nun 08.30-14.00 saatlerindeki 9 seferi de yapılamamıştı.

İDO SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), iptal ettiği seferlerini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.05.2019 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.05.2019 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.05.2019 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #sefer iptali #budo #ido
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