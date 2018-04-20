İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamada "23 Nisan 2018 Pazartesi günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup; Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur." denildi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 23 Nisan 2018 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 2018 tarihinde hatların cumartesi sefer saatleri ile çalışacağı belirtildi.



İETT'nin sosyal medya paylaşımında "Sayın yolcularımızın dikkatine; 23 Nisan 2018 Pazartesi günü Cumartesi sefer tarifesi uygulanacaktır" denildi.



Açıklamada, "23 Nisan 2018 Pazartesi günü hatlarımız Cumartesi sefer saatleri ile çalışacak olup; Bulunmuş Eşya Büromuz kapalı olacaktır. Yolcularımıza duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



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