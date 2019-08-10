Bahçeli'den bayram mesajı
Bahçeli'den bayram mesajı
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler
Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'tan twit açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı üst düzey yönetim içinde değişikliğe gitmeyerek yola devam etme kararı verdiği İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış’a ait olduğu iddia edilen hesaptan yapılan paylaşımlar kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. İETT Genel Müdürü Bağış, hesabın kendisine ait olmadığını açıkladı

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'tan twit açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü Bağış, “Şahsıma ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan ahlaksız paylaşımların tarafıma ait olmadığını ve şahsıma ait tek sosyal medya hesabının @DrAhmetBagis olduğunu kamuoyununun dikkatine sunarım” dedi.

İBB’den yapılan açıklamada ise “Bir kısım basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Genel Müdürümüz Dr Ahmet Bağış’a ait olmayan twitter hesabında olmayan içeriklere yer verilerek gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar yapılmıştır. Haberde yer alan Twitter hesabı Genel Müdürümüze ait değildir. Genel müdürümüzün resmî hesabı olan @Drahmetbağış hesabından asla haberdeki gibi bir paylaşım yapılmamıştır. Genel Müdürümüze ait resmî hesaplar dışındaki medyalarda yer alan haber ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iett #ahmet bağış #twitter
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.