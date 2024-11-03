İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı! Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İETT otobüsü, kazaya müdahale eden trafik polislerinin arasına daldı. Kazada İETT otobüsünün altında kalan görevli polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı! Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı oldu.

Bölgede ilk olarak, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı! Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu - Resim : 1

Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polislerinin arasına daldı. Bir polis memuruna ve araçlara çarparak ilerleyen İETT otobüsü, refüje çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada İETT otobüsünün altında kalan görevli polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.

İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı! Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu - Resim : 2

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez’in naaşı morga kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yolda ve araçlarda uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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