İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı! İBB yönetimine seslerini duyurmaya çalıştılar

Artık iş yapamaz hale geldiklerini söylediler. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslerini duyurmaya çalıştılar.

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaptı.

Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, belediye yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladıklarını, sözlerini tutmadıklarını savundu.

Erhan Güneş, sorunları çözülmezse kontak kapatacaklarını ifade etti.