İfadeye çağrılan Sadettin Saran konuştu: Türkiye’ye dönüş tarihini açıkladı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk kez konuştu. Saran, yarın sabah Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişletilerek sürdürülüyor. Soruşturma dosyası kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre yurt dışında bulunan Sadettin Saran’ın, Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturmaya ilişkin son gelişmede ise Sadettin Saran’ın evinde güvenlik güçleri tarafından arama yapıldığı bildirildi. Aramanın, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca yapılacak yeni açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında evinde arama yapılan ve şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran’dan ilk açıklama geldi.

Sadettin Saran, soruşturmayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede yarın sabah Türkiye’ye döneceğini belirterek, “Yarın sabah Türkiye’ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum” ifadelerini kullandı.

Saran’ın açıklaması, yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan beyan oldu. Edinilen bilgilere göre Saran’ın, Türkiye’ye dönüşünün ardından adli makamlara giderek ifade vermesi bekleniyor.

