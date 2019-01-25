İflas eden Pamukkale Turizm, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, seferlerde hiçbir değişiklik olmadığı, bu döneme özel faaliyet izni alındığı belirtildi

İflas eden Pamukkale Turizm'den kafalarda soru işareti yaratan otobüs seferlerine dair açıklama geldi.



Açıklamada, seferlerde hiçbir değişiklik olmadığı, bu döneme özel faaliyet izni alındığı bildirildi.



Şirket açıklaması şöyle:



"Ülkemizin ulusal bir değeri, Pamukkale Turizm olarak sizleri sevdiklerinize ulaştırmaya devam etmek üzere çabamızı sürdürmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir.



Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet izni alınmıştır. Tüm çalışmalarımız normak seyrinde devam etmektedir. Bu güne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz.



Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden, tüm yolcularımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler."



ulusal.com.tr



