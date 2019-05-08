Vatandaşın iftar sofrası için yaptığı masraf geçen yılın ramazan ayına göre tam yüzde 25 arttı. 4 kişilik bir aile iftar sofrası için artık 460 lira daha fazla para harcamak zorunda. İşte Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasının ayrıntıları...

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları nerede o eski ramazanlar dedirtiyor.Ramazan ayı ile çarşıların şenlenmesini bekleyen esnafın işleri pek de istediği gibi gitmiyor.Yükselen fiyatlardan tüketici memnun değil. Kiloyla alınan gıda ürünleri artık gramla alınıyor.İftar sofraları bu sene yüzde 25 daha pahalı. 4 kişilik bir aile geçen seneye nazaran 460 TL daha fazla harcama yapıyor.Piyasadaki daralma nedeniyle memur ve çalışanlar ciddi anlamda sıkıntıda...Türkiye Kamusen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz senelerde açılan iftar çadırlarının da artık azaldığını söyledi.Çözümün üretim ekonomisinde olduğunu söyleyen Toksoy şehirden köye göçü sağlayacak politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı.