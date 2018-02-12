IĞDIR'da, FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları iddiasıyla Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) üyesi 15 iş adamı, gözaltına alındı

IĞDIR'da, FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları iddiasıyla Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) üyesi 15 iş adamı, gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde Iğdır Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) üyelerine operasyon düzenledi.



FETÖ/PDY'nin finans ayağını oluşturan iş adamlarına yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.



'Terör örgütüne finans sağlamak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ile 'FETÖ yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından gözaltına alınan iş adamlarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.