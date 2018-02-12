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Iğdır'da AKTİSAD üyesi 15 iş adamına FETÖ'den gözaltı

IĞDIR'da, FETÖ/PDY'ye  finansman sağladıkları iddiasıyla Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) üyesi 15 iş adamı, gözaltına alındı

Iğdır'da AKTİSAD üyesi 15 iş adamına FETÖ'den gözaltı

IĞDIR'da, FETÖ/PDY'ye  finansman sağladıkları iddiasıyla Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) üyesi 15 iş adamı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla sabah saatlerinde Iğdır Aktif İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) üyelerine operasyon düzenledi. 

FETÖ/PDY'nin finans ayağını oluşturan iş adamlarına yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. 

'Terör örgütüne finans sağlamak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ile 'FETÖ yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından gözaltına alınan iş adamlarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Iğdır #iş adamı #fetö #pdy #aktisad
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